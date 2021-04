PILDID ⟩ Kadrioru presidendiloss müüakse maha!

Kadrioru administratiivhoone ja selle sisustus on ühed ilmekamaid Eesti 1930. aastate kunsti näiteid. Hoone algne välis- ja sisekujundus on tänapäevani suuresti säilinud. Lisaks riigipea töökabinetile ja esindusruumidele on hoones ka presidendi ametikorter. Lossi kohal lehviv Vabariigi Presidendi lipp annab märku, et Eesti riigipea on kodumaal.