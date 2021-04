Tuleb välja, et loodussõbralik äädika-veelahus aitab kemikaalideta tüütuid ämblikke peletada. Valminud lahus tuleb aknaraamile piserdada, paha ei tee ka ukseavade üle piserdamine, vahendab thekitchn.com

Äädikalahus on nimelt piisavalt tõhus, et kaheksajalgsed elukad oma kodust kemikaale kasutamata eemal hoida. Lisaks saboteerib see ka sipelgate igapäevased käike.