6 vahvat nippi kodu munadepühade rüüsse sättimiseks

Kasuta eksperimentaalsete lillevaasidena laste vanu värvilisi kummikuid, lillepotte ja emailitud liivakasti mänguämbreid, täpilisi maitseainepurke või piimakannusid, toonitud pudeleid või klaaspurke ja täida need pajuokste, lumikellukeste, nartsisside või tulpidega. Isemoodi lilleanumad võid kinnitada väravale, rõdupiirdele, väravapostidele või asetada majaesisele trepile. Enda pere hea tuju, aga ka naabrite ja möödajalutajate naeratused on garanteeritud.

Urbadega pajuoksi leiab praegu pea igalt poolt, aga lihtsalt vaasi panemise alternatiivina võib urvad okste küljes ära värvida, selleks sobivad laste kunstitunni akvarellid või guašid. Ehitud lihavõttepuu saab ka suurest harulisest oksast, mis on kaunistatud tühjaks puhutud värviliste munade ja erksate paeltega. Soovi korral võid puu eelnevalt spreivärviga meelepärasesse tooni võõbata. Lihavõttepuuna võid kasutada ka mõnd olemaseolevat toataime, näiteks loorberipuud või toakaske.

Rohelist on looduses veel vähe, aga metsast võib tuua sammalt ja esimesi sinililli, panna need kandikule või suurde vaasi ning paigutada nende sisse kas värvitud või värvimata keedumunad. Kui sammalt pole võtta, küll aga ilus lillekimp, siis täida kitsas ja madal vaas vee ja lilledega ning aseta see suurde avara vormiga klaasvaasi. Täida välimine vaas kas ühe- või mitmevärviliste keedumunadega, kasutada võib ka vutimune.