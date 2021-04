ENNE JA PÄRAST ⟩ Sisekujundaja jagab nõuandeid, kuidas suvila kiiresti algavaks hooajaks ette valmistada

«Meie kogemus näitab, et välipuhkealade potentsiaali ei kasutata sageli täiel määral ära ei ruumikasutuse ega funktsionaalsuse mõttes, puudub stiiliühtsus ja korralik valgustus. Kuna nende alade põhieesmärk on pakkuda lõõgastust ja rõõmu, on oluline valida kergesti hooldatavad lahendused ning vastupidavast materjalist õueolude või niiskete ruumide jaoks mõeldud sisustus,» sõnas Tammekivi.

Nutikas ruumikasutus

«Sellised alad on sageli väga väikese ja ebahariliku kujuga, näiteks A-kujulised diagonaalsete seinadega suvemajakesed,» rääkis sisekujundaja. Sellistes ruumides on tema meelest mõttekas kasutada kokkupandavat mööblit, näiteks diivanvoodit – sel ajal, kui voodit magamiseks ei kasutata, jätkub ruumi muudeks tegevusteks ja tuba pole asju nii täis kuhjatud, et ei saa end ümbergi pöörata.

Suvila enne uuendustöid. FOTO: Ikea

Kerge pikendatava laua ja üksteise otsa ladustatavate toolide abil saab õue söögiala kasvada ja kahaneda vastavalt vajadusele ning toole-laudu saab sisse ja välja viia täpselt nii, kuidas ilmaolud lubavad. Kui kappide jaoks pole piisavalt ruumi, on suurepäraseks alternatiiviks köögisaar, millele saab vajadusel lisada erinevaid tarvikuid väikeste esemete ladustamiseks – nagid lõikelaudade, sõelade ja riivide jaoks; serveerimislaud ja korvid söögiriistade hoiustamiseks.

Vastupidav mööbel

Mööbli valimisel on tähtis otsida vastupidavaid esemeid, mis on loodud välitingimuste, vannitoa või köögi tarbeks. Alumiinium, plastmass, rotang ja teras on hooldusvabad õuemööbli materjalid. «Lihtsalt hoidke need puhtana ja katke kinni või hoiustage pärast hooaja lõppu jahedas, kuivas kohas – näiteks garaažis või keldris. Suvemaja võib olla hea võimalus läheneda asjale veelgi loomingulisemalt – renoveerida vana mööblit või luua ise täiesti ainulaadsed esemed, mis ruumile omapära lisavad,» soovitab Tammekivi.

Lihtne hooldus

Mitte kellelegi ei meeldi veeta suve asju hooldades. Seega peaks väliala olema suhteliselt lihtne korras hoida. Abiks on näiteks nagid käterätikutele ja puidust põrandad, millel liiv eriti silma ei torka; kergesti puhastatavad, tasapinnalised ja vetthülgavad välivaibad ning masinpestavad kangad – võib olla enam kui kindel, et küpsetamise ja söömise, aiatööde, matkamise või laste mängimise tagajärjel määrdub midagi ikka ära.

Suvila pärast uuendustöid. FOTO: Ikea

Valgus nii päeval kui ööl

«Nautige mõnusaid suveöid ja siduge mõned paberlaternad aia puuokstele, et ka hilisõhtul võiks meelelahutus jätkuda. Ärge sekeldage juhtmete ega isegi patareidega, vaid valige päikseenergial toimivad kaasaskantavad valgustid. Võite need võtta endaga kaasa piknikule, matkale või ükskõik kuhu ööseks oma laagriplatsi üles panete,» vihjas Tammekivi, lisades, et ära unustada ei tohiks ka päevavalgust suvemajas – raskete kardinate ja ruloode asemel tasub eelistada kergeid õhukesi kardinaid, mis lasevad tuppa loomulikku valgust.

Kooskõlas loodusega

Kaunistamisel on hea kasutada loodusest korjatud esemeid – purgid saab täita rannakarpide või männikäbidega või valmistada muid dekoratsioone. Kui aiapidamiseks pole aega, võib kasutada kuivatatud taimi, pärgasid või kunsttaimi – kasta polegi vaja, lihtsalt aeg-ajalt peaks neilt tolmu pühkima.