Sel nädalal alustas uut hooaega ehitusseiklus «Naabrist parem», mille osalejate eesmärgiks on võita oma kätega ehitatud maja päriseks endale. Igal paaril on merekonteineritesse loodavast majast oma nägemus. Uurisime osalejatelt, millised on nende põhitrumbid vastaste eest.