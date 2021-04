EESTI HARIDUSMEKAD ⟩ Vastse-Antsla vallakoolis sai lisaks kohustuslikule kolmele aastale õppida veel kaks lisa-aastat

Pärast 1866. aasta vallaseadust algas Eestis üldise koolikohustuse kehtestamine, mis tähendas, et kõik lapsed pidid koolis käima vähemalt kolm talve. Kõik vallad pidid nüüdsest asutama oma lastele koolid, olid kohustatud neid üleval pidama ning püstitama sinna, kus see puudus, uue koolimaja.

Vallakoolide hoonete ehitamiseks ei saanud omavalitsused riigilt mitte mingisugust abi, mistõttu tuli raha leida kogukonna seest. Reeglina määrati koolimajade ehitamise finantseerimiseks kogukonna liikmetele lisamaks. Raha oli võimalik laenata ka vallakassast, kuid sinna tuli see hiljem protsendiga tagasi maksta.

Kuigi küllalt tihti abistasid hoonete rajamist ka mõisnikud, seda enamasti ehitusmaterjali kinkimise kaudu, on mõistetav, et vallavalitsused kaalusid hoolikat iga kulutatavat kopikat. Seetõttu olid ehitatavad koolimajad tavapäraselt väga tagasihoidlikud, lihtsad ja praktilised hooned, mis Lõuna-Eestis tähendas reeglina traditsioonilisi poolkelpkatusega palkmaju.

Vastse-Antsla vallakool oli tähelepanuväärne ka selle poolest, et see oli kõrgema tasemega ehk 2-klassiline vallakool, kus lisaks kohustuslikule kolmele aastale oli võimalus õppida veel kaks lisa-aastat. On teada ainult üksikud vallad, kes asutasid taolisi kõrgema tasemega vallakoole. Ka Vastse-Antsla vallale soovitas rahvahariduse ministeeriumi rajada selle asemel riigi rahastatud ja kontrollitud ministeeriumikool, kuid volikogu lükkas ettepaneku venestamise kartuses tagasi.