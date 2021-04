Uude koju kolinud Austraalia naine leidis eest midagi, mida ta varem näinud polnud: miniatuurse salakäiguga ukse. Nõutu naine otsustas jäädvustust uksest sotsiaalmeedias jagada, ehk oskavad targemad pead asjasse veidi selgust tuua, vahendab The Sun.

Netirahvalt tuli pakkumisi seinast-seina. Paljud leidsid, et tegu võib olla prügi- või musta pesu šahtiga. Lisaks pakuti, et tegu võib olla piimašahtiga, mida mööda pudeleid üles tõmmatakse. Nagu alati, oli ka paar naljanina, kelle arvates on tegu hambahaldja salakäiguga.