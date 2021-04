HARULDANE PAKKUMINE ⟩ Saaremaal on müüa moodne rehielamu, mis on kiviviske kaugusel merest!

Viie hoonega kinnistul, üldpinnaga 15 677 ruutmeetrit, on peamaja, külalistemaja, ait, saun, paadikuur-garaaž. Imeline mereäärne elamispaik vahetab omanikku 690 000 euroga.

Rehielamust peahoone on rahvuslike elementidega. Oma kandi ühe ainulaadseima maja projekteerimisel on lähtutud ehedast vanaaja rehielamust, mis on aastasadu meie esivanematele varjualust pakkunud. Kõrgkvaliteetse ehitusstandardi järgi ehitatud hoone valmis 2008. aastal.