PILDID ⟩ Suurbritannia rannikul müüakse ajaloolist merekindlust

No Man's Fort on üks neljast Solenti väina kaitseks prantslaste eest 19. sajandil ehitatud kindlusest. Kuulsaks sai paik 2008. aastal, kui Harmesh Pooni väitis, et see kuulub temale ning sulges end kindlusesse. 2012. aastal osteti saar ära ja muudeti luksushotelliks. Portsmouthi sadamalinnast 35 minuti kaugusel asuv saar on nüüd uuesti turul 10,37 miljoni euroga.