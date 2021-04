KUU-ÜLEVAADE ⟩ Defitsiit on ajutine! Tallinna korterite müük tõusis ühe kuuga veerandi võrra

1Partner Kinnisvara juhi Martin Vahteri sõnul on käesolev kevad mullusega võrreldes täiesti teistsugune ning tänavu tehti pealinnas korteritega 40 protsenti rohkem tehinguid. «Inimeste palgad koos hoiustega kasvavad ning reisimiseks ja väljaskäimiseks raha ei kulu. See ülejääk otsibki praegu kohta ning paljud inimesed soovivad vabad vahendid rahatrüki ja inflatsiooni eest kaitseks investeerida,» ütles Vahter.

Sarnased trendid on praegu nii Euroopa pealinnades kui ka USAs, kus samuti on kõrge tehingute ning madal pakkumiste arv. Vahteri prognoosi kohaselt on defitsiit siiski ajutine ning hinnad jäävad üks hetk püsima.