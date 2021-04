TEEME SELGEKS ⟩ Kuidas mune õigesti säilitada

Külmikute uste sees on riiulid, kus on spetsiaalsed hoidikud munade säilitamiseks. Ukse tihedast avamisest ja sulgemisest tingituna pole neil riiulitel paraku just kõige ühtlasem temperatuur. Iga kord kui külmkapiukse avad, saavad munad termilise šoki. Pidev temperatuurimuutus paneb munad kiiremini riknema.