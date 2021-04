Ups! Murdvaras jäi sissetungi ajal peretütre voodisse magama

22-aastane Kinkhunthot sisenes võõrasse majja 22. märtsi öösel kohaliku aja järgi. Õnnetu varas oli sedavõrd väsinud, et jäi vahetult pärast sisse saamist magama. Õnnetu sellike ei teadnud veel, et on murdnud kohaliku politseiseersandi Sakda Jiampraserti majapidamisse.