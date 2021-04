PILDID ⟩ Linnakärast eemale! Läänemaal on müüa unistuste suvekodu

Kolmest hoonest koosnev suvilakompleks sobib nii aasta ringi elamiseks, turismitegevuseks kui ka lihtsalt suvekodu pähe. Põldude ja mühava metsaga ümbritsetud elamispaik on müügis 155 500 euroga.

Krundil asuv peahoone on puumaja, mille omanäolist rookatust uuendati viimati 2016. aastal. Majas on elutuba, köök, kaks magamistuba, WC ja duširuum ning suur saal koosviibimisteks.

Uus saunamaja on praeguse peremehe ehitatud. Saunas on lisaks leili- ja pesuruumile ka puhkeruum, kus mõnusalt aega veeta. Teise korruse lavatsil saab ka ööbida. Teine, väiksem saunamaja on muudetud magamisruumiks, kuhu saab majutada kaugemalt tulnud külalisi.