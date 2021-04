EESTI HARIDUSMEKAD ⟩ Kohtla-Järve koolimaja saadi valmis vahetult enne õnnelike aegade lõppu

Pärast II maailmasõda jätkas siin tegevust Kohtla-Järve eestikeelne keskkool ja kaua oli see modernistlik maja järjest venekeelsemaks muutuvas linnas eestiaegsuse ja -meelsuse sümboliks. Seda paradoksaalsem on, et taastatud Eesti Vabariigis jäi esmaklassilist arhitektuurset taset esindav hoone tühjaks ja nüüd laguneb vägev ehitis õige kurvalt, uut kasutust polegi sellele enam leitud. Oma rolli mängib siin kahtlemata ka see, et linnakeskus on nihkunud ning praegu paikneb soliidne vana koolimaja pigem äärelinnas.