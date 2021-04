TÕELINE PÄRL ⟩ Aegviidus on müüa kauni kodu tiitliga pärjatud pesapaik

Teiselt korruselt leiab kaks magamistuba ja tualetiga vannitoa. Üks magamistubadest on rõduga. 2002. aastal valminud hoone keldrikorrusel on tehnoruum, tööruum ja kolm panipaika.

Hoovi tagumises nurgas asub väliköök, kus on kamin, suitsuahi, grill, istumine. Suveõhtutel paistab päike just sinna. Välikaminat on mõnus kasutada varakevadest hilissügiseni. Hoovi taga on suur park, kus asub seiklusrada, kiiged, kõlakoda. Privaatsest tagahoovist avaneb vaade pargi mändidele.