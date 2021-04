MAABLOGI ⟩ Kartul mulda – kuidas või kuhu?

Alusta sellest, et vaata üle, milline on sinu aia või põllu muld. Kuigi kartulit peetakse väga kohanemisvõimeliseks, on tal ikkagi kasvutingimustele omad nõudmised. Nii näiteks armastab kartul hästi õhustatud, kergesti soojenevat, piisava niiskusvaruga ja kivivaesemat mulda. Mida priskem huumuskiht, seda parem. Raske savimuld ei lase liigse vee tõttu mugulatel hingata või siis kuivab selline muld kuival perioodil hoopis kivikõvaks. Liivmullad seevastu võivad osutuda kartuli jaoks liiga kuivaks, tekitades põuakahjustusi. Kui aias sobivat mulda ei ole, siis võid teha ka kõrgpeenraid kartulitele sobivate kasvutingimuste loomiseks.

Kartul on nõudlik mullahappesuse suhtes. Kõige tervemad ja kärnavabad mugulad kasvavad nõrgalt happelises mullas, mille happesus (pH) on 6,0–6,5. Mulla happesust saad hinnata nii testriga kui ka seal kasvavate taimede järgi. Näiteks võid happelistelt muldadelt leida tuntud umbrohtudest põldrõigast, väikest oblikat, põldkannikest ja sammalt. Aluselistel ehk leeliselistel muldadel kasvavad humallutsern, Rakvere raibe ja põldsinep. Neutraalses ja nõrgalt happelises mullas tegutsevad rõõmsalt vihmaussid ja seal kasvavad hea meelega ka piimohakad. Mulla happesuse vähendamiseks saad kasutada klinkritolmu, dolomiidijahu, paekivijahu või tolmpõlevkivituhka. Väikeaias piisab vahel ka sellest, kui lisad mullale orgaanilist väetist, näiteks komposti, puulehti või puutuhka. Väldi kindlasti happeliste väetiste (lämmastik- ja kaaliumväetised) liigset kasutamist.

Kartul vajab oma kasvuks väga palju toitaineid, aga ära värsket sõnnikut kartuli vagudesse viska, sest nõnda soodustad hoopis pealsete kasvu ja lood paremad tingimused mugulahaigustele. Kasuta võimalusel komposti ja juba laagerdunud sõnnikut. Mineraalväetiste kasutamise kohta loe infot pakendilt, need peavad olema kindlasti kloorivabad ja kartulile sobilikud. Väetisi on isegi mahekasvatajatele; need on ühtviisi looduslikud ja sõbralikud nii mulla kui ka kasvataja suhtes.

Mis kasvas ses mullas enne kartulit?

Järgmisena on oluline teada, mida kasvatati põllulapil eelmisel aastal. Oled küllap kuulnud eelviljadest või külvikorrast ja taimede omavahelisest sobivusest. Kartulit on hea maha panna põldudele, kus on enne seda kasvanud teravili; eriti hea, kui selleks oli rukis või kaer. Eelviljadeks sobivad hästi kõik liblikõielised kultuurid. Ettevaatlik pead olema aga kõrrelisi sisaldavast rohumaast kartulimaa tegemisel. Tavaliselt leidub seal palju orasheina, mis on lemmikuks maiuspalaks naksurlaste vastsetele, keda teatakse ka kui traatusse (ära aja segi kiduussidega). Heina hävitamise järel jäävad vastsed oma lemmiksöögist ilma ja nad peavad kohanema kõigesööjaks. Eriti meeldib neile aseaineks kartul, aga nad ei põlga ka salatijuurt, teiste köögiviljade juuri ja juurvilju, mida me isegi tahame oma peenralt saada.

Kasvunaabrite suhtes on kartul leplik ja heades suhetes enamiku köögiviljadega. Küll ei soovita tema naabriks valida tomatit, paprikat ega tubakat, kellega tal on sarnased kahjustajad. Kurgi, suvikõrvitsa ja kõik teised kõrvitsalised paigutaks samuti kaugemale.