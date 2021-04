LUGEJA KÜSIB ⟩ Mida rõdu äärele kogunevate lindudega peale hakata?

«Mul on hiljuti tekkinud selline mure, et mu paneelmaja korteri rõdu äärel käivad sotsialiseerumas tuvid. Iseenesest pole selles midagi halba, aga nad teevad seda häälekalt ning kell viis hommikul – täpselt siis, kui mina veel viimaseid unetunde üritan kokku kraapida! Olen sõprade soovitusel proovinud neile laseriga silma lasta ning neid ka veega pritsida, ent miski pole aidanud. Äkki oskate midagi soovitada, et soovimatud «kevadekuulutajad» mu rõdult minema läheksid ja mina magada saaksin?,» küsib Kodustiili lugeja.