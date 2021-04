Enam kui 120 aastase ajalooga suvekodu hoov on mattunud prügisse. Maja eest vastutav perepoeg väidab, et rämps hakkas nende õuele kogunema pereisa lahkumise järel. Kohalike sõnul olevat ta aga ise paiga prügiladustamiskohana välja reklaaminud.

Mees vannub, et üks päev on see prügi sealt läinud. Kohalikud elanikud ei jõua ära oodata millal. The Sun andmetel on kohalikud ka linnavõimude poole pöördunud, et viimased prügi äraveoga tegeleksid. Linnarahva appikarjetest pole paraku kasu olnud.