MEELESPEA ⟩ Kuidas rääkida kaasa uusarenduse sisedisainis?

Kaamos Kinnisvara sisekujundaja Aljona Radomski sõnas, et koduostu planeerides peaks ostja esmalt vastama küsimustele, mis talle kodu juures on kõige olulisemad: kas asukoht, planeering, hinnaklass?

«Hea kui valiku tegemisel tekiks inimesel juba tulevase interjööri osas umbkaudne kontseptsioon, kas lähtuvalt olemasolevatest mööbliesemetest või lihtsalt meelepärasest interjööri stiilist. Kui lähtepunkt on olemas, siis on siseviimistluse valiku tegemine kerge ja meeldiv,» lausus Radomski.

Radomski rõhutas, et üldjuhul pakuvad arendajad uusarenduse kodudesse välja 3-5 terviklikku detailselt läbi mõeldud kontseptsiooniga siseviimistluse paketti, mis on omavahel kenasti seotud ja mida saab vajadusel ka omavahel kombineerida. «Selle tulemusel saadakse uued harmoonilised materjalide kooslused, mis toovad esile kliendi individuaalsust.»

Sisekujundaja tõi veel esile, et kuna aina enam hinnatakse kodulahenduste valimisel looduslähedust, siis on ka arendajad keskendunud vastutustundlike ressursside kasutamisele. Ostja saab iga aastaga teadlikumaks ja see ergutab arendajaid jälgima trende, olema innovatiivne ning pakkuma parimaid tooteid, et uusarendusse kodu ostes vastata rohkem tarbijate vajadustele.