Lennusadamasse kerkib kolm uut elumaja!

Lennusadama vahetusse lähedusse on peagi kerkimas 78 eksklusiivset korterit, mille Kalamaja keskkonnaga sobituvat ajaloolist arhitektuurikeelt täiendavad kaasaegse maja eelised – valgusküllased maast laeni aknad, avatud planeering, sisehoovi avanevad terrassid ning tehnoloogilised lahendused, mis tõstavad maja energiatõhusust.

Kolmes elumajas on kokku 78 ühe- kuni neljatoalist korterit, paljude korterite juurde kuulub avar rõdu või privaatne terrass. Rikkaliku ajaloopärandiga kvartalis paiknevate ajalooliste maneežimüüride vahel on kaasaegne välipuhkeala koos mänguväljakuga. Alates tänasest on avatud broneerimine YIT kodulehel.