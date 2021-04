Tee riidekapis kevadine koristus viie lihtsa sammuga

Tõesti - millal oleks veelgi parem aeg oma kapis seisvatele riietele tõsise pilguga otsa vaadata, kui mitte siis, kui vaba aega palju käes ning on keeruline seda ka sotsiaalselt täita. Lisaks pakub väljas mõllava ebakindlusetormi juures tuge ning leevendust ka see, kui saad midagi oma elus korrastada ning kergemaks muuta, isegi kui see on suures plaanis vaid väike detail.