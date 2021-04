Gaasipliit on toidu valmistamisel väga mugav, aga seda on pea võimatu täiuslikult puhtana hoida. Tüütuid rasvapritsmeid on keeruline eemaldada, sest toiduvalmistamise lõppedes on pliit alles kuum, maha jahtudes aga plekid juba kinni kuivanud. Säästa ennast lõputust küürimisest selle efektiivse nipiga.