Viimase aasta jooksul jõhkralt kannatada saanud turismisektor vajab imet, et end taas jalule saada. Malta riik on sellest johtuvalt nõus turistide öömaja eest maksma.

Väljaanne NyPost kirjutab, et riik on nõus 100 dollari ehk kuskil 83,41 euro ulatuses hotellitoa maksumuse hüvitama. Juhul, kui inimese öömaja peaks alla 100 dollari jääma, on tal võimalus see vahe sularahas endale saada.