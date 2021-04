EESTI HARIDUSMEKAD ⟩ Vändra kurttummade kool oli esimene erivajadustega laste kool Eestis

1. detsembril 1864 alustas Vändra pastor Ernst Sokolovski (1833–1899) Vändra kirikumõisas kahe kurttumma lapse õpetamist. See oli esimene erivajadustega laste kool Eestis. Kaks aastat hiljem (1866) valmis Vändra alevikus koolile spetsiaalne, ühele õpetajale ja 20 lapsele mõeldud hoone, millele tehti 1889. aastal omakorda juurdeehitus. See, olemasolevast koolimajast veidi eemal asunud kompleks on tänaseks lammutatud.