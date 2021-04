GALERII ⟩ Ajahambast räsitud Malta palee, kus prints Philip ja Elizabeth oma elu parimad päevad veetsid

Peod, piknikud ja kvaliteetaeg teineteise seltsis – selline oli Elizabethi ja Philipi elu siin Malta saarel asuvas palees paari esimestel abieluaastatel. Malta pealinna Valleta külje all asuv villa oli kuninganna koduks aastatel 1949-1951. Tegemist on ainukese kohaga, mida kuninganna väljaspool Ühendkuningriiki koduks nimetanud on.