PILDID ⟩ Oreo küpsise «sünnikodu» müüakse maha!

Ameeriklaste lemmikküpsise oletatav sünnikoht on selles Greenwichi linnas asuvas majas. Nüüd on aga see Victoria-aegne pilkupüüdev pesapaik 15,9 miljoni dollari ehk veidi enam kui 13,28 miljoni euro eest müügis. Maja kuulus omal ajal Adolphus W. Greenile, ettevõtte Nabisco asutajale.