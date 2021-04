KORTERIÜHISTUTE LIIT ⟩ Kiratsev korteriühistu võib kinnisvaraturul saatuslikuks saada

Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse esimehe Andres Jaadla sõnul on mõistetav, et inimesed hindavad elu kortermajas, kus kõik probleemivabalt sujub.

«Ilmaasjata ei kohta renoveeritud elamute uksel silti «Ostan korteri teie majas» – inimesed näevad, et maja on korras, järelikult ühistu toimib,» räägib Jaadla.

Tema sõnul tuleb seega korteriühistutel pingutada, et elamu saaks korras hoitud ning kohe, kui majas korter vabaneb, tekiks sellele uus pikaajaline omanik. «Näeme suurt huvi korteriühistu juhi koolituste vastu, ühistute juhtimine professionaliseerub ja õhinapõhist teadmisteta tegemist jääb vähemaks,» täheldab Jaadla.

Ta toonitab, et ükski tulemus ei tule tasuta. See tähendab, et oma ala hästi tundev korteriühistu juht peab saama ka korralikku töötasu.

Mõne aasta eest EKÜL koolitusprogrammi raames valminud küsitlusest selgus, et õiglast tasu korteriühistu juhtimise eest, mida tehti sageli isikliku elu arvelt, said vaid vähesed korteriühistute juhid. «Läbiviidud küsitluse kohaselt ei saanud ühistu juhtimise eest üldse tasu 51 protsenti. Tasu saajatest omakorda vaid 11 protsenti said netosummas 200–500 eurot, samal ajal kui 34 protsendil jäi saadava tasu suurus alla 200 euro. Ükski töö, liiati veel nii keeruline ja kutseoskusi nõudev kui korteriühistu juhi oma, õhinapõhiselt kaua vastu ei pea,» nendib Jaadla.

Tema sõnul on elamute renoveerimine Eestis praegu aktuaalsem ja võimalusi rohkem kui eales varem, see aga eeldab toimivat korteriühistut. Jaadla usub, et toimivast ühistust võidab ennekõike korteriomanik, kes saab renoveeritud majas tänapäevase kodu ning eelise kinnisvaraturul.