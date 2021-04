MAABLOGI ⟩ Seemnete tellimine postiga – millega tuleks arvestada?

Juba teist kevadet on maailmas levimas koroonaviirus, mistõttu on paljud inimesed kolinud linnast maale ning soovivad ise kasvatada köögivilju oma toidulaua rikastamiseks. Kuna aianduspoed on praegu kinni, on hakatud kasutama võimalust tellida seemned internetist. Veebipoodide laia seemne- ja taimevaliku tõttu võib igaühes tärgata uudishimu ja ostusoov, et katsetada oma koduaias huvitavaid taimeliike. Võib aga juhtuda, et osa kaugemalt tellitud seemnetest või taimedest posti teel koju ei jõuagi, sest tollitöötaja on need konfiskeerinud.

Seemneid võib tellida vaid samaväärsetest riikidest

Euroopa Liit on kehtestanud oma turu kaitseks reegli, mille kohaselt võib teatud taimeliikide seemneid või paljundusmaterjali tuua liitu sisse vaid liikmesriikidega samaväärseks tunnistatud riigist. Samaväärseks tunnistab Euroopa Liit riike, kus seemneid või paljundusmaterjali toodetakse samade põhimõtete ja reeglite alusel nagu liidus endas. Riigid, mille liit on tunnistatud samaväärseks köögiviljaseemnete kasvatuses, on Ameerika Ühendriigid, Austraalia, Iisrael, Jaapan, Lõuna-Korea, Maroko, Moldova, Ühendkuningriik (v.a Põhja-Iirimaa) ja Taiwan.

Pärast Euroopa Liidust välja astumist ehk Brexiti jõustumist taotles Ühendkuningriik samaväärsust liiduga nii seemnete kui ka paljundusmaterjali puhul. Euroopa Liitu võib alates sellest, 2021. aastast tuua Ühendkuningriigis toodetud köögiviljade paljundus- ja istutusmaterjali. Samuti on lubatud tuua Ühendkuningriigist Euroopa Liitu puuviljade tootmiseks ettenähtud viljapuude paljundusmaterjali ja viljapuid Euroopa Komisjoni rakendusotsuse alusel ning põllu- ja köögiviljakultuuride seemet Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse alusel. Need otsused kehtivad aga ainult Euroopa Liidu ühtsesse sordilehte võetud sortide turustamisel. Sordilehte võetud sortidest saab ülevaate Euroopa Liidu sortide andmebaasist. Pärast Brexiti jõustumist läksid kahjuks paljud Ühendkuningriigi sordilehes olevad sordid Euroopa Liidu ühtsest sordilehest välja. Üks selle põhjuseid oli asjaolu, et Euroopa Liidus nende sortide seemet ega paljundusmaterjali ei toodeta ega säilitata.

Venemaalt köögiviljakultuuride seemneid tuua ei tohi

Igal kevadel soovivad paljud aednikud importida kasvatamiseks seemneid Venemaalt, kuid paraku köögiviljakultuuride seemneid sealt Eestisse tuua ei tohi. Näiteks Venemaa tomatisorte on Eestis ammusest ajast kasvatatud ja väga hinnatud, kuid neid ei või meie riiki tuua. Põhjus pole mitte niivõrd haiguste ennetamises, vaid asjaolus, et Venemaa ei ole Euroopa Liidule samaväärsuse saamiseks taotlust esitanud. Seega ei saa alustada menetlust importimise heakskiitmiseks. See tähendab, et näiteks tomatiseemet ei tohi Eestisse Venemaalt tuua sõltumata sellest, kas plaanis on seeme koduaias mulda panna või edasi müüa.

Milliseid seemneid tohib riiki tuua?

Samaväärsetest riikidest imporditud seemnepartiid peavad olema pakendatud ja märgistatud rahvusvaheliste nõuete kohaselt. Seemnepakendid peavad olema varustatud rahvusvahelise, Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) etiketiga ja igal imporditaval seemnepartiil peab kaasas olema fütosanitaarsertifikaat. Erandit oma tarbeks toomisele ega väikesele kogusele ei ole.