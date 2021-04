Sõprade staar Courtney Cox kutsus fänne osa võtma videoväljakutsest, kus fännid peavad mõista andma, et on sarja tegelane Monica, ilma seda otseselt välja ütlemata.

Cox tegi otsa lahti ja jagas lühikest kaadrit oma köögisahtlitest. On sõnadetagi selge, et Courteney Cox on ka päriselus sama kohusetundlik ja hoolas kui on tema ekraanitegelane Monica.