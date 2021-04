PANE TÄHELE ⟩ Loodusest korja karulauku vastutustundlikult vaid enda tarbeks

Karulauk. Pilt on illustratiivne.

Karulauk on looduses oma lehti sirutamas. Selleks, et taime kasvukohad Eesti looduses säiliksid, palub Keskkonnaamet inimestel karulaugu lehti korjata mõistlikus koguses ja vaid enda tarbeks. Loodusest korjatud karulaugu müümine on keelatud.