Ei läinud kaua, kuni koroonaviiruse tõttu tekkinud vaba aja ülekülluse tulemusel täitus korter rohelusega ja taimedest sai hobi, millest on praeguseks saanud omakorda väike äri. Hetkel on Tiial korteris umbes 170 toataime.

«See vaimustus hiilis ligi järjekindlalt – nägin, et vaba aega on käes nii palju, et võiks seda sisustada oma vanade taimede ümberistutamisega. Mõeldud – tehtud. Siis mõtlesin, et külvaks mulda mõned tomati-redise-porgandiseemned ning erinevaid maitsetaimi. Mõeldud – tehtud. Siis hakkas kogu kodu ja aknalauad kuidagi tühjana tunduma ning mul tuli meelde, et olin kodu lähedala suvas ehituspoes ägedaid rohelisi toataimi näinud ja hakkasin neid sealt omale jaokaupa soetama, et aknalaudasid täita.»