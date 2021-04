Selleks soovitab väljaanne apartmenttherapy.com raputada oma nõudepesureste, et veenduda, kas kõik sellesse laotud esemed on korralikult toestatud ning üksteisest ohutus kauguses. Restide raputamine on oluline, kuna võimaldab nii täis- kui osalise pesu korral tuvastada võimalikud ohukohad ning nõud eelseisvaks pesutsükliks ümber sättida.