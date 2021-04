Tuleoht suureneb! 7 reeglit ohutuks tule tegemiseks

Soojad kevadilmad on muutnud maapinna kuivaks. Eelmise aasta taimkate on läbi kuivanud ja kõdunemata, värske rohi aga alles tärkab. «Seetõttu on loodus praegu tuleohtlik ja lõket tehes tuleb olla ülimalt ettevaatlik,» ütleb Päästeameti vastutav korrapidaja Meelis Mesi.