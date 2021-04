Tiskreoja elurajooni kerkib 15 uut ridaelamut

Kinnisvaraarendusettevõte Invego juhi Kristjan-Thor sõnul on tänaseks Tiskreoja elurajooni kogumahust müüdud juba üle poole. «Esimese etapi ridaelamud müüsime maha paari päevaga, kuid meil õnnestus arenduse piire laiendada ning nüüd saavad uue kodu Tiskreojale veel paljud pered,» oli Vähi rahul, et ükski soovija siiski pettunult tühjade kätega ei jäänud.

Tiskreoja elurajooni on kavandatud 500 kodu. Elamute juurde on planeeritud majadevaheline park, kilomeetri jagu terviseradasid, rulapark, korvpalliväljak, suur laste mänguala, rohkelt haljastust ning avar õunaaed. Kõik kortermajad on varustatud liftidega ning enamikel kodudel on terrassid või rõdud.