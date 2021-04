TÕELINE PÄRL ⟩ Tallinna külje all on müüa peensusteni lihvitud pesapaik

Tallinna külje all müüdav korter on eemal suuremast linnakärast. Maitseka interjööri ja 850-ruutmeetrise hoovialaga korter vahetab omanikku 274 900 euroga.

Trendikas kodu Tallinna külje all.

Kahekorruselise korteri esimeselt korruselt leiab valgusküllase elutoa, kust pääseb omakorda 21,6-ruutmeetrisele terrassile. Lisaks on siin köök ja WC-duširuum. Teisel korrusel on kolm magamistuba ja vannituba koos WC-ga. Kõige suuremast magamistoast on omakorda pääs rõdule.