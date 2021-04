Aus ülestunnistus! Sisustusdetail, mille peale disainerid ise raha ei kulutaks

Sisekujundaja prestiižsest ametist hoolimata on ka neil asju-lahendusi, millele nad varandust ei kulutaks. Üheks taoliseks esemeks on kallis vaipkate.

«Need vaibad, millele kulutatakse tuhandeid, need on ju vaid selleks, et neile peale astuda,» rääkis Ameerika sisedisainer Bobby Berk väljaandele purewow.com antud intervjuus. Sisekujundaja sõnul ei tohiks kõige odavama variandiga leppida, vaid leida kuldne kesktee kvaliteedi ja hinna vahel.