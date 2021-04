PILDID ⟩ Järvekülas on müüa endisesse suusakeskusesse rajatud soodne talukoht

Krundil asuv elumaja on osaliselt renoveeritud ning vajab vaid siit-sealt veidi nokitsemist. Praegune pererahvas on majas elanud veidi üle kahe aasta. Hubane kodu vahetab omanikku 96 000 euroga.

Maja on suur ja avar, sobib suurele perele või annab võimaluse ettevõtluseks. Elumaja teine korrus on üldiselt renoveerimata, kuid korralik, vajades pisikest iluravi. Kõrvalhoone esimesel korrusel on suur garaaž ja saun koos puhkeruumiga (valminud kevadel 2020). Teine korrus on ühe suure ruumi päralt.