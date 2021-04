Siin see on! Valgemast valgem värvitoon võib kõik eelnevad troonilt lükata

Valge jätab ruumi loomingulisusele. See on nagu tühi lõuend, mida on väga lihtne aeg-ajalt täiendada. Valge on klassikaline lahendus. See on elegantne, maitsekas ja alati moes. Kes aga veelgi trenditeadlikum soovib olla, võib ehk proovida Purdue ülikooli teadlaste loodud ultravalget värvitooni.