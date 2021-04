KATKEND ⟩ Taruvaik on mesilastele nagu McGyverile teip

Veel üht imeainet käime mesilastelt endale palumas. Taruvaik. See on mesilastele nagu McGyverile teip: vaiguga kitivad nad kinni kõik praod, mis on alla viiemillimeetrised. Taruvaigu algmaterjali saavad mummud puudelt, kust nad koguvad pungadelt vaiku. Mesilased lisavad sellele vaha, õietolmu ja mett ning sõtkuvad hoolega läbi, kuni valmib tugevalt lõhnav punakaspruun kleepuv mass. Seda kasutatakse tarus massiliselt ja tehakse sellega mesinikule kenasti tööd juurde, sest taruvaik kleebib raamid taru külge ja tarukorpused üksteise külge kinni. Neid tuleb kogu jõust just lahti kangutada!