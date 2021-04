EESTI HARIDUSMEKAD ⟩ Taebla algkooli avamine rõõmustas Ants Laikmaad nii väga, et ta kinkis koolile taiese ja avaldas uhke kooli auks Päevalehes artikli

Uue koolihoone avamine 1929. aasta novembris rõõmustas Läänemaal kodutalus resideeruvat kunstnikku Ants Laikmaad nii väga, et ta kinkis naaberküla koolile taiese ja avaldas uhke kooli auks Päevalehes artikli. Seal kiitis ta, et Taebla sumbunud kultuurielule annavad sellised arengud hoogu juurde ja õhkas, et «Enam ei ole Taebla «pime nurk», Taebla on uus, ärganud Eesti!»