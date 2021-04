Üks levinud viga, mis muudab korteriühistute koristuskulud kordades suuremaks

Ilma keerutamata: see on liiga lühike porivaip. Vaip, kus saab paremal juhul astuda kaks sammu, võtab kinni vaid 37 protsenti mustusest, kui aga vaibal teha 6-8 sammu, püüab see kinni enam kui 90 protsenti mustusest.

Väidetavalt toome 80 protsenti hoonesse sattuvast mustusest tuppa just välisjalanõudega. Kui ilm on vihmane, nagu Eestis tihti kipub olema, siis võib see number veelgi suurem olla.

«Reeglina on enamikes kortermajades vaip kui selline küll olemas, kuid paljud neist pole kuigi tõhusad, sest jäävad liiga lühikeseks ning hoolduste vahele jääb liiga palju aega või ununeb see sootuks,» selgitab Lindströmi tootmiste juht Katrin Maisa. Korteriühistutes on teema arutamine sensitiivne, sest suurem osa porist tuleb lahti esimeste sammude jooksul ning ülemiste korruste elanikke jätab mure külmaks. Esimeste korruste elanike jaoks on asi päris hull. Vaip toimib kõige paremini siis, kui sellel saab teha 6-8 sammu: nii jääb 90-95 protsenti mustusest lävel pidama ning seda koridori edasi ei kanta.

Tegelikult ei ole küsimus ainult esteetilises välimuses, vaid ka targas majandamises. Kui enamik mustusest püütakse ukselävel kinni, võimaldab see üldkoristuse kuludelt kokku hoida. «Kui porisel ajal peaks suuremas kortermajas põrandaid pesema praktiliselt iga päev, siis porivaipade kasutamine aitab seda oluliselt vähendada,» sõnas Maisa.

Sobivat lahendust valides võiks silmas pidada, et porimattide aluspind oleks kummist – see aitab matti põranda peal kindlalt kinni hoida, väldib niiskuse jõudmist põrandani ja ennetab niiskuskahjustuste tekkimist. Samuti ennetab korralik porimatt põranda kulumist, mis muidu saabastelt langeva liiva ja kruusa mõjul kiiresti tekib.