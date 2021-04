KATKEND ⟩ Kuidas teha permapeenraid?

Permapeenarde põhimõte on väga lihtne. Alustame alumisest kihist. Heal juhul võiks see olla läbi haritud, aga sobib ka täiesti suvaline umbrohtu täis maa. Sinna peale laotad kihi looduslikku päritolu materjali: vana puuvillase lina, villase teki või vaiba, katki tehtud pappkastid (mida enne vihma käes hoida, et kleeplindid ära tõmmata), sobivad ka paksu kihina ajalehed ja vanad riided, sobivad isegi õhemad vineerplaadid. Sain õigel ajal pihta, et see alumine kiht tuleb teha võimalikult korralik ning kindlasti ei tohi kusagile jääda õhuvahet, kust umbrohi läbi pääseks. Mida parem teha alumine kiht, seda lihtsam elu saabub! Nii ma siis lappisin oma kihte pigem topelt, ja kust kahtlesin, sinna toppisin lisaks, sain trükikojast paberijääke, mis muidu oleks «paberihunti» läinud. Niimoodi tegin ka peenravahed, sinna oli vaja vaid põhukiht peale tuua ja valmis.

Peenardesse tuli edasi panna puitu. Tegin vaarikamaa vanadest vartest puhtaks, kasutasin ära maha võetud puude oksad, kõndisin ringi metsa all ja otsisin poolkõdunenut… Ma ei teadnud varem, et puit on nii hea kompostmaterjal. Ka kõik need saunatagused vedelevad paplitüved osutusid nüüd kunstiteosteks, mille kõrvale ja peale sai hakata ehitama peenraid.

Järgmisteks kihtideks panin, kuidas ette juhtus, kas vana põhku, heina, oma laudapõhjakomposti, poolkõdusõnnikulist lambavilla, sinna peale kõdusõnnikut… Mulda oli vaja seepärast, et mul polnud mahti oodata, soovisin juba samal aastal peenraid kasutama hakata, päris tavalises permakultuuris kaetakse valmis tehtu multšikihiga ja lastakse sel settida järgmise aastani. Aga minu peenrad kerkisid kiirelt, äärismaterjaliks kasutasin vanu korstnatelliseid, pajupuumatti ja põhupakke. Ka katkise kümblustünni, tühja kaevurakke ja auklikud vanad plekkvannid täitsin permapeenarde meetodil, samuti kasvuhoone. Suured põhurullid palusin sõbertalunikul «viglaga» (nagu ta traktori haarmeid nimetas) kunstiliseks kaareks tõsta, lõikasin neile mootorsaega ristlõiked, palusin kopaga kõdusõnnikut peale tuua, ja nüüd on mul ilus värviline kaar, mille tipus kasvavad suvikõrvitsad, samas on see põhusein ka «soojapüüdja», mille lõunapoolsel küljel kasvavad mõnuga avamaatomatid ja arbuusid, veidi kaugemal, aga siiski nende lähistel on «tuulepüüdjateks» hekid päevalilledest ja kassinaeristest.

Permapeenar. FOTO: Erakogu

Ka kümblustünni, tühja kaevurakke ja katkise plekkvanni täitsin permapeenarde meetodil, ja loomulikult kasvuhoone ja vanad kompostikastid – sain aru, et permakultuuris lõpeb komposteerimine traditsoonilisel moel ja iga peenar ongi elav kompostihunnik. Järelikult pole mul neid kompostikaste nii palju vaja.

Ülioluline kiht permakultuuris on multš, see kõige pealmine: põhk ja muruhake, mis hoiavad mulla mõnusalt pehme. Juhtus nii, et ühele peenrale jäi multš tegemata ja see nägi nädala pärast välja nagu Aafrika põud, suured praod sees. Õnneks polnud ma sinna veel midagi istutanud.