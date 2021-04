HEA TEADA ⟩ 3 suurepärast nippi, kuidas kodu vahetamine ja kolimine lihtsamaks muuta

Aastate jooksul koguneb meile kõigile kappidesse asju, mida me igapäevaselt ei kasuta ning tegelikkuses ei vaja. «Asjade sorteerimisega soovitame alustada varakult, et rahulikult läbi mõelda, mida alles jätta ja mida mitte. Samuti aitab see säästa närvikulu, kuna viimasel minutil pakkima hakates võib tunduda, et kolimine käib üle jõu. Samuti aitab sorteerimine hoida kokku ka raha, kuna kolimiseks läheb tarvis vähem kaste,» selgitas Pakendikeskus AS-i turundusjuht Ketlyn Toomsalu.