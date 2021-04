PILDID ⟩ Harku vallas müüakse haruldase arhitektuuriga kodu

Keila-Joa lähedal asuvas püramiidikülas on müüa selle kõige suurem hoone. Endist külakeskuse hoonet kasutatakse praegu ühepereelamuna ning see on müügis 179 000 euroga.

Püramiidmaja on ehitatud Egiptuse Cheopsi püramiidi vähendatud mudelina, põhjaküljega 15 meetrit. Väidetakse, et püramiidmajades on hea elada, sest neis on harmooniline energia, mis mõjub inimestele hästi.