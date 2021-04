EKSPERT SELGITAB ⟩ Kui palju võiks uuele kodule kulutada ning millised on kõige olulisemad mõttekohad

Luminori Eesti jaepanganduse juht Tanel Rebane jagaB nõuandeid, millele inimesed kodu soetades mõtlema peaksid ja kui pika perspektiiviga esimese kodu ostule lähenema peaks.

Esimese kodu ostu ei tasu liiga pika perspektiiviga planeerida

Iga rahalise otsuse juures tuleb inimesel esimese asjana mõelda oma finantsvõimekusele. Muidugi ei pruugi kodu ostmine igaühe jaoks ka võrdselt oluline olla.

«Mõni mõtleb esimese kodu peale 30selt, teine jällegi 20ndate alguses,» sõnas Rebane ja lisas, et tavaliselt jääb esimese kodu ost sinna perioodi, kus inimesel on koolitee läbitud ja on tekkinud stabiilne püsiv sissetulek ehk töökoht.»

Kuna kodu soetamine seob inimese kinnisvara ja tihti ka laenukohustusega, tuleb otsus ka tulevikku vaadates enda jaoks läbi mõelda. Siin aga ei tasu Rebase sõnul liiga pikalt ette mõelda.

«Põhimõtteliselt ei tasu esimese kodu peale mõelda igavikulises perspektiivis, et sinna ma kolin ja jään surmani elama. Esimese kodu puhul võiks mõelda oma argiste vajaduste peale. Kui sa oled aktiivsem ja tahad palju liikuda, siis tõenäoliselt võiks kolida kesklinnale lähedale,» rääkis Rebane.

Just asukoht on Rebase sõnul üks olulisemaid aspekte kinnisvara väärtuse määramisel, ka tulevikku vaadates.

«Minu soovitus see, et sa ei pea mõtlema 10 aastat ette. See on liiga pikk perspektiiv oma esimese kodu ostmiseks, eriti noorel inimesel, kellel pole võimalik arvestada ette oma ootusi ja vajadusi. Võta samm-sammult, soeta koduks selline kinnisvara, mis on igati korralik ja mida on võimalik pärast maha müüa,» lisas ta.

Ahvatlevad uusarendused ja igakuised kulutused

Kesklinnas asuva kinnisvara väärtus on enamikele inimestele niisamagi selge. Viimasel ajal on populaarsust kogunud ka uusarendustesse kodu soetamine, mille puhul soovitab Rebane kindlasti teha selgeks, millised on inimese võimalused.

«Kui muidu on noorel inimesel võimalik osta kodu 10-protsendilise sissemaksega, siis uusarendusse kodu soetades peab arvestama, et kui korter maksab näiteks 100 000 eurot, siis ilmselt kulub täiendav 10% sellest lisaks juba sisustamise peale. Kümnest tuhandest saab kohe kakskümmend ja sellist summat võib noorel inimesel üpris keeruline koguda,» tõi ta näiteks.

Finantsilise poole pealt võib seega esimese kodu ostmine olla lihtsam ja odavam, kui korteril on juba kõik peamised sisustuselemendid nagu näiteks köök olemas. Lisaks ostuhinnale on väga oluline ka kodu igakuise maksumuse suurus.

«Igakuised kulutused kodule peaksid jääma mõistlikuks. Me kõik, eriti veel noored inimesed, tahame, et raha jääks ka elamise kõrvalt üle. Olukord, kus kulutused kodule moodustavad 40–50 protsenti sissetulekust, on kehv. Pigem võiks see suurusjärk olla 25–30 protsenti, eriti nooremana, kus sissetulekud on tõenäoliselt väiksemad,» rääkis Luminori jaekaubanduse juht.