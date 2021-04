ETTEVAATUST ⟩ Kevad toob maapõuest välja hulgaliselt lõhkekehi

Eestimaa peidab endas veel suurtes kogustes plahvatusohtlikku materjali. Lisaks maapõuele on leitud mitme majapidamise koristamise käigus ka erinevat ohtlikku lõhkematerjali, mis tänu leidjate õigele käitumisele on jõudnud demineerijateni.

Kokku on sellel aastal Lääne regioonist leitud 277 lõhkekeha või selle osa. Lisaks 42 eset, mis on sarnanenud lõhkekehaga, kuid mis lähemal uurimisel ei osutunud ohtlikuks leiuks.

Lõhkekeha leidmisel ei tohi seda puudutada ega kuhugi viia, märgista leid ja teavita hädaabinumbril 112 ning anna teada täpne asukoht ning leiu kohta nii palju infot kui võimalik.

Leiu märgistamiseks on erinevaid viise. Üks võimalus on seda teha nutitelefoni abil – tänapäeva nutitelefonid võimaldavad võtta GPS-koordinaate ja teha distantsilt pilti, et edastada need häirekeskusele.

Lõhkekehale tulevad esimesel võimalusel järele demineerijad, toimetavad selle ohutusse kohta ja teevad kahjutuks või vajadusel tegutsevad sellega kohapeal. Võimalusel tuleks demineerijad ka ära oodata.