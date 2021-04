Pimesi internetist kodu ostnud Ameerika paar: miski siin ei klapi!

Pandeemia ajal pimesi kodu ostnud paar leidis end kummalisest olukorrast. Esimest korda maja kaema läinud Raine'i ja ta kaaslase sõnul avastasid nad uuest kodust imepisikese ukse, mis avanes omakorda suurde kambrisse, millest neil aimugi polnud, vahendab The Sun.

«Pandeemia tõttu ostsime maja internetist, seda kordagi nägemata,» räägib maja üks omanik Raine oma TikToki videos. Ta lisab, et ligi kaks kuud peale ostu said nad kaaslasega lõpuks maja vaatama minna. Siis täheldasid nad kohe midagi, mida kinnisvarapakkumise pildid ei suutnud edasi anda. Raine arvab, et võib-olla jäeti detail nimme mainimata.