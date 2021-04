Vii tühjad purgid keldrisse!

Pidevalt kasutatavaid tühje purke tuleks hoida keldris või majapidamisruumis, mitte eluruumides. Ja need peavad olema kaane all, et halb energia neisse ei koguneks. Mitu aastat tühjalt seisnud purgid tuleks utiliseerida, muidu sulgevad need tee uutele sündmustele sinu ellu. Kui need alles hoida, võib inimene jõu ja energia täielikult kaotada, muutudes tahtejõuetuks, nõrgaks ja negatiivsele vastuvõtlikuks.