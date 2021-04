NÄPUD MULDA ⟩ Asjatundja selgitab, millised aiatööd tuleks lähema kuu jooksul ette võtta

Päikeselised ilmad on nii mõnegi rohenäpu kuulekalt aeda meelitanud. Aprillis on aias mõned kiired tööd ja käputäis selliseid, mis eeldavad kannatust ja soojemat ilma. K-rauta Tondi kaupluse juhataja Eveli Uibomets toob välja, millised aiatööd tuleks lähema kuu jooksul ette võtta, et aed oleks suveks valmis.