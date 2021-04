PILDID ⟩ Fahle Pargi ehituse käigus avastati ajaloolised veekanalid

Veekanalid pärinevad ilmselt Paberivabriku varajasest perioodist 19. sajandi algusest. Leitud kanaliosa on plaanis säilitada ja muuta see Fahle Pargi veel üheks eriliseks vaatamisväärsuseks, mida linnarahvas tulevikus nautida saab.

«Fahle piirkonnas voolas kunagi Härjapea jõgi, mis on tänapäeval maa-alustesse torudesse suunatud, kuid kunagi täitis see jõgi tehase elus olulist rolli. Suure tõenäosusega on tegu veekanalitega, mille kaudu lasti Paberivabriku hiilgeaegadel läbi osa Härjapea jõest, et panna tööle suured veskivõllid ja turbiinid,» rääkis Fahle Pargi arhitekt Margit Aule KAOS arhitektuuribüroost.